В Крестовоздвиженский храм Рязани прибыла частица мощей великомученика Пантелеимона

СЕГОДНЯ 11:34 2018-11-20T11:34:46+03:00

Святыня пробудет в Дашково-Песочне до начала декабря

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На минувшей неделе в Крестовоздвиженский храм Дашково-Песочни прибыла частица мощей великомученика и целителя Пантелеимона, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

Великомученик почитается православными как грозный святой, покровитель воинов – это связано с его первым именем: Пантолеон, что означает «лев во всем». Имя же, данное при крещении – Пантелеимон – означает «всемилостивый». Почитается врачеватель Пантелеимон и как целитель. Кстати, у западных христиан он считается покровителем врачей.

В храме в Дашково-Песочне святыне можно поклониться до 4 декабря.