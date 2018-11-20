В Крестовоздвиженский храм Рязани прибыла частица мощей великомученика Пантелеимона
Святыня пробудет в Дашково-Песочне до начала декабря
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На минувшей неделе в Крестовоздвиженский храм Дашково-Песочни прибыла частица мощей великомученика и целителя Пантелеимона, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.
Великомученик почитается православными как грозный святой, покровитель воинов – это связано с его первым именем: Пантолеон, что означает «лев во всем». Имя же, данное при крещении – Пантелеимон – означает «всемилостивый». Почитается врачеватель Пантелеимон и как целитель. Кстати, у западных христиан он считается покровителем врачей.
В храме в Дашково-Песочне святыне можно поклониться до 4 декабря.