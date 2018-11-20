2018-11-20T11:15:32+03:00
Спорт

БК «Рязань» довел свою победную серию до шести матчей

В повторной домашней игре «зубры» не дали повода усомниться в своем превосходстве
Антон НИКИФОРОВ
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. Фото: пресс-служба БК "Рязань". Фото: пресс-служба БК "Рязань"
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До шести матчей довел свою победную серию БК «Рязань». В повторном домашнем матче Суперлиги-2 с БК «Тамбов» «зубры» ни на минуту не дали повода усомниться в своем превосходстве. К финальной сирене на табло горели радующие взгляд рязанского болельщика цифры – 75:55. Так трактует события на паркете пресс-служба БК «Рязань».

Надежная игра в защите и разнообразие в атаке – две составляющие того, что у тамбовчан просто не было шансов зацепиться: 11:7 к 4-й минуте, 26:14 после первого периода, 44:18 после точного штрафного Юрия Трубина в середине второго периода. Максимум, на что хватило гостей, это сократить отставание до 16 очков – 51:35 после броска Кирилла Соколова. Большего «зубры» сопернику не позволили. Александр Клюев и Юрий Трубин оперативно вернули разницу в счете к «двадцатнику».

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