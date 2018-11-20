Пользователи соцсетей удивились покрасневшему пруду под Рязанью

СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-20T11:13:06+03:00

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19 ноября в соцсети «ВКонтакте» были опубликованы фотографии водоема, окрасившегося в красный цвет. Автор и многие комментаторы сразу окрестили его озером и возмутились попустительству контролирующих органов, а местные возразили – это пруд, с которым подобные вещи происходят регулярно.

Размещенная в открытом доступе документация содержит данные об обсуждаемом гидротехническом сооружении. Его заявленный объем – 1,5 миллиона кубометров, и местное ОАО «Рязанский свинокомплекс» использует его как накопитель сточных вод. Причем предприятие, судя по всему, делает это вполне легально и довольно давно – с 1977 года.

В сентября 2018 года даже была опубликована закупочная документация о разработке декларации безопасности пруда-накопителя. О нарушениях при эксплуатации водного объекта официальной информации пока не поступало.