Пропавшего 64-летнего рязанца ищут уже неделю – возможна потеря памяти

СЕГОДНЯ 10:58 2018-11-20T10:59:17+03:00

Мужчина ушел из дома в Рыбновском районе и не вернулся

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Поисково-спасательный отряд LizaAlert сообщил в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что в Рязанской области пропал 64-летний Юрий Раев.

Еще неделю назад – 13 ноября – он ушел из дома в деревне Шехмино Рыбновского района и не вернулся.

Поисковики предупреждают: Юрий Иванович нуждается в медицинской помощи – возможна потеря памяти!

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы короткие седые.

Был одет в куртку песочного цвета (бушлат), темные спортивные штаны, черную вязаную шапку и черные болоньевые сапоги.

Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Юрия Раева, просят обращаться по телефонам 8(800) 700-54-52, 112 или в полицию – 02 и 102.