ХК «Рязань» уступил «Торосу» в домашнем матче

СЕГОДНЯ 10:51 2018-11-20T10:53:24+03:00

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В очередном туре ХК «Рязань» на домашнем льду принимал нефтекамский «Торос» и уступил 1:4. Как сообщила пресс-служба рязанского клуба, в предыдущей игре против «Нефтяника» получил перелом голени Андрей Рукин. Мужественный нападающий довел встречу до конца. В матче с нефтекамцами главный тренер Павел Десятков вынужден был отправить в нападение защитников Попова и Десяткова-младшего.

«Торос» мощно начал. Кузьмин с убойной позиции не промахнулся. Хозяева выровняли игру. Более того, Прохоров и Дмитрий Воробьев выскочили вдвоем на одного защитника и последний кистевым броском в дальнюю «девятку» оставил не у дел голкипера «Тороса» Даниила Тарасова.

Во второй трети опасных моментов команды создали примерно равное количество. Но «бело-синие» из выгодных позиций мазали – нефтекамцы в створ попадали гораздо чаще. ХК «Рязань» трижды получал численное преимущество, но выжать из него взятие ворот не сумел. В конце концов, своего добились гости – Петр Кочетков с броском справился, но со второго добивания Баранов все же поразил цель. В третьем периоде Чебыкин и Чернов довели счет до крупного.

Главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков на пресс-конференции был эмоционален:

- Никогда я этого не говорил, но даже в этом случае у нас есть «пассажиры». Нам просто сегодня не хватило сил. Не пропусти вторую шайбу в конце второго периода, может быть третий период и смогли бы вытерпеть... Ребятам могу сказать только спасибо за самоотверженность, самоотдачу, те, кто выходили, бились. У нас ситуация такая, что приходится защитников использовать в атаке. И они выглядят не хуже некоторых нападающих, что на таком уровне просто не должно быть.