2018-11-20T10:09:38+03:00
Происшествия

На Московском шоссе рязанка на Mitsubishi протаранила Land Rover

Ей потребовалась медицинская помощь
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
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19 ноября в 18.55 на Московском шоссе в Рязани случилось ДТП: 27-летняя местная жительница на Mitsubishi протаранила попутный Land Rover, который остановился перед ее автомобилем. В результате аварии ей потребовалась медицинская помощь. 46-летняя рязанка, управлявшая внедорожником, травм не получила.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, всего за минувшие сутки в четырех ДТП один человек погиб и четверо пострадали. Четыре водителя попались автоинспекторам пьяными за рулем.

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