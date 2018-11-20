На Московском шоссе рязанка на Mitsubishi протаранила Land Rover
Ей потребовалась медицинская помощь
Фото: 62.мвд.рф
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19 ноября в 18.55 на Московском шоссе в Рязани случилось ДТП: 27-летняя местная жительница на Mitsubishi протаранила попутный Land Rover, который остановился перед ее автомобилем. В результате аварии ей потребовалась медицинская помощь. 46-летняя рязанка, управлявшая внедорожником, травм не получила.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, всего за минувшие сутки в четырех ДТП один человек погиб и четверо пострадали. Четыре водителя попались автоинспекторам пьяными за рулем.