Жителей рязанского райцентра волнует вопрос изменения маршрутов движения транспорта

СЕГОДНЯ 10:05 2018-11-20T10:05:40+03:00

Как в Рыбном будут двигаться междугородние автобусы по новой дороге пока неизвестно

Изменить размер текста: A A

В Рыбном официально открыли проезд по новой дороге, соединяющей улицу Большую с трассой М5 – тихо, без концертов и красной ленточки. Как сообщил издательству «Пресса» заместитель главы администрации города Алексей Полукаров, важно было ввести в эксплуатацию, торжественное открытие можно устроить и позже. Задержка была вызвана дополнительной экспертизой на соответствие требованиям безопасности и нестыковками в документах. 12 ноября подготовили акты по введению в эксплуатацию.

Теперь у многих жителей возникает закономерный вопрос: изменится ли маршрут существующего общественного транспорта или добавится новый? По словам Полукарова проектирование дорог сейчас без остановок невозможно. В планах, заявил замглавы горадминистрации, пустить здесь городской маршрут №2, но для этого необходима дорога по улице Крымской, проектирование и строительство которой займут время.

Что касается регионального транспорта, информации от министерства транспорта Рязанской области еще не поступало.