2018-11-20T10:05:40+03:00
Общество

Жителей рязанского райцентра волнует вопрос изменения маршрутов движения транспорта

Как в Рыбном будут двигаться междугородние автобусы по новой дороге пока неизвестно
Антон НИКИФОРОВ
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. Фото: сайт изд-ва "Пресса". Фото: сайт изд-ва "Пресса"
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В Рыбном официально открыли проезд по новой дороге, соединяющей улицу Большую с трассой М5 – тихо, без концертов и красной ленточки. Как сообщил издательству «Пресса» заместитель главы администрации города Алексей Полукаров, важно было ввести в эксплуатацию, торжественное открытие можно устроить и позже. Задержка была вызвана дополнительной экспертизой на соответствие требованиям безопасности и нестыковками в документах. 12 ноября подготовили акты по введению в эксплуатацию.

Теперь у многих жителей возникает закономерный вопрос: изменится ли маршрут существующего общественного транспорта или добавится новый? По словам Полукарова проектирование дорог сейчас без остановок невозможно. В планах, заявил замглавы горадминистрации, пустить здесь городской маршрут №2, но для этого необходима дорога по улице Крымской, проектирование и строительство которой займут время.

Что касается регионального транспорта, информации от министерства транспорта Рязанской области еще не поступало.

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