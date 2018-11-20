Рязанский кремль приглашает на «Русскую зиму»

СЕГОДНЯ 10:17 2018-11-20T10:18:53+03:00

Гостей ждут традиционная выставки, а кроме нее – игры, обряды, закрома предков, снеговики и примерка лаптей с валенками

Изменить размер текста: A A

Рязанский кремль готовит новую выставку – 18 декабря здесь откроется интерактивная экспозиция «Русская зима».

Как проводили время зимой наши предки, как отмечали зимние праздники? Чем занимались на посиделках долгими зимними вечерами? На эти вопросы и постарались найти ответы сотрудники музея, которые представят рязанцам и гостям города традиции и обычаи русского народа, проведут игры, обряды и праздники.

Посетители, посмотрят, что хранилось в закромах и амбарах наших предков, узнают, что такое обряд «Заклинания мышей», увидят зимнюю одежду вековой и более давности. А заодно, примерят лапти и валенки и узнают все о снеговиках, снежных бабах и других зимних персонажах.

Помимо этого, гостям расскажут, что происходит в природе зимой, как к морозам приноравливаются животные и растения. Здесь же можно будет погулять по белой тропе в лесу и покормить пернатых.