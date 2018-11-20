2018-11-20T09:07:15+03:00
Происшествия

Рязанская полиция ищет очевидцев ДТП с тяжелыми последствиями

В двух из них погибли люди
Антон КОНОВАЛОВ
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Следственное управление УМВД по Рязанской области ищет очевидцев ряда ДТП, два из которых – с летальным исходом. Оба они случились на трассе М5 под Рязанью с разницей в 9 дней.

16 сентября на 199 километре автомобиль Toyota Alphard врезался в столб, 50-летняя пассажирка погибла на месте аварии. А 25 сентября на 198 километре столкнулись Mercedes Benz и ГАЗ-3310 «Валдай», в результате чего водитель иномарки получил смертельные травмы.

Также требуется помощь при расследовании других ДТП с серьезными последствиями. 13 сентября в аварии с участием Peugeot Boxer тяжело пострадал водитель мотоцикла Jawa. 18 февраля на улице Зубковой в Рязани, где вблизи дома 10в автомобиль Suzuki сбил 43-летнего мужчину на регулируемом переходе, сильно травмировав его.

С информацией об этих и еще нескольких инцидентах просят обращаться в отдел на ул. Фирсова, д. 12 к.1 или по телефону 29-74-99.

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