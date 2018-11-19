Рязанский губернатор – о питании: Фальсификата в соцучреждениях стало вдвое меньше

СЕГОДНЯ 18:34 2018-11-19T18:35:41+03:00

Таков, по его словам, результат введения системы мониторинга на основе лабораторных исследований

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19 ноября губернатор Николай Любимов провел совещание по вопросам организации питания в соцучреждениях. Рассказывая о мероприятии, пресс-служба областного правительства подчеркивает, что при нынешней системе закупок на аукционах побеждает поставщик с наименьшей ценой товара. Даже если он сокращает затраты в ущерб качеству.

- Специалисты отмечают подделки молочной и мясной продукции. Вместо полноценного продукта предлагаются суррогаты, в составе которых дешевые и далеко не качественные ингредиенты, - цитирует Любимова ryazangov.ru.

На совещании обсудили итоги работы системы мониторинга, введенной в марте 2018 года, и исследований, проводимых областной ветеринарной лабораторией.

- В результате количество фальсифицированных продуктов в учреждениях соцсферы снизилось в два раза, - заявил губернатор.