Рязанский губернатор – о питании: Фальсификата в соцучреждениях стало вдвое меньше
19 ноября губернатор Николай Любимов провел совещание по вопросам организации питания в соцучреждениях. Рассказывая о мероприятии, пресс-служба областного правительства подчеркивает, что при нынешней системе закупок на аукционах побеждает поставщик с наименьшей ценой товара. Даже если он сокращает затраты в ущерб качеству.
- Специалисты отмечают подделки молочной и мясной продукции. Вместо полноценного продукта предлагаются суррогаты, в составе которых дешевые и далеко не качественные ингредиенты, - цитирует Любимова ryazangov.ru.
На совещании обсудили итоги работы системы мониторинга, введенной в марте 2018 года, и исследований, проводимых областной ветеринарной лабораторией.
- В результате количество фальсифицированных продуктов в учреждениях соцсферы снизилось в два раза, - заявил губернатор.