2018-11-19T17:26:07+03:00
Недвижимость

Во вторник холодную воду отключат на восьми улицах Рязани

Восстановить подачу ХВС обещают к пяти вечера
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 20 ноября, из-за ремонта работ на водопроводе в ряде домов Рязани отключат холодную воду, сообщает пресс-служба горадминистрации.

С 9.00 до 17.00 холодной воды не будет по адресам:

– улица Черновицкая, д. с 28 по 38 с корпусами и д. 32а (д/сад №145)

– улица Гоголя, д. с 45 по 51 с корпусами

– улица Щорса, д. с 33 по 39 с корпусами и д. 33а (д/сад №116)

– улица Нахимова, д. 2а, д. 2б, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 68 и д. 1 (школа №57)

– улица Корнилова, д. 2а и д. 2б

– улица Ушакова, д. 2а и д. 2б

– улица Мусоргского, д. 66, д. 66 корп. 1, д. 66 корп. 2 и д. 67

– поселок Южный (частный сектор).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанский губернатор – о питании: Фальсификата в соцучреждениях стало вдвое меньше
В открытом первенстве Рязани победили боксеры из Клепиков
Рязанские правоохранители задержали мошенника-узбека
Переход на цифровое ТВ в Рязанской области стартует 11 февраля
В Рязанской области у Елатьмы закрыли паром
При оплате коммуналки соцподдержку получает четверть рязанцев
В Рязанской области Opel врезался в рейсовый автобус – погиб человек
Рязань впервые за несколько лет получила паспорт готовности к отопсезону
Рязанские полицейские задержали банду из 15 наркоторговцев
В Рязани обнаружили незамерзайку с метанолом почти в 1000 раз больше нормы
Воскресным утром на рязанской дороге погиб 42-летний мужчина
Вмерзшую в лед рязанского озера женщину обнаружили дачники
В Рязани выросла сумма среднего ипотечного кредита
В рязанском райцентре едва не сгорела бабушка с внуками
В Рязани меняют график работы киосков по продаже и пополнению проездных
В Рязани в массовом ДТП пострадали шесть человек