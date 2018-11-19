Во вторник холодную воду отключат на восьми улицах Рязани
Восстановить подачу ХВС обещают к пяти вечера
Изменить размер текста:
Во вторник, 20 ноября, из-за ремонта работ на водопроводе в ряде домов Рязани отключат холодную воду, сообщает пресс-служба горадминистрации.
С 9.00 до 17.00 холодной воды не будет по адресам:
– улица Черновицкая, д. с 28 по 38 с корпусами и д. 32а (д/сад №145)
– улица Гоголя, д. с 45 по 51 с корпусами
– улица Щорса, д. с 33 по 39 с корпусами и д. 33а (д/сад №116)
– улица Нахимова, д. 2а, д. 2б, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 68 и д. 1 (школа №57)
– улица Корнилова, д. 2а и д. 2б
– улица Ушакова, д. 2а и д. 2б
– улица Мусоргского, д. 66, д. 66 корп. 1, д. 66 корп. 2 и д. 67
– поселок Южный (частный сектор).