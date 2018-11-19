Во вторник холодную воду отключат на восьми улицах Рязани

СЕГОДНЯ 17:25 2018-11-19T17:26:07+03:00

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Во вторник, 20 ноября, из-за ремонта работ на водопроводе в ряде домов Рязани отключат холодную воду, сообщает пресс-служба горадминистрации.

С 9.00 до 17.00 холодной воды не будет по адресам:

– улица Черновицкая, д. с 28 по 38 с корпусами и д. 32а (д/сад №145)

– улица Гоголя, д. с 45 по 51 с корпусами

– улица Щорса, д. с 33 по 39 с корпусами и д. 33а (д/сад №116)

– улица Нахимова, д. 2а, д. 2б, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 68 и д. 1 (школа №57)

– улица Корнилова, д. 2а и д. 2б

– улица Ушакова, д. 2а и д. 2б

– улица Мусоргского, д. 66, д. 66 корп. 1, д. 66 корп. 2 и д. 67

– поселок Южный (частный сектор).