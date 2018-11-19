2018-11-19T17:22:03+03:00
Общество

В открытом первенстве Рязани победили боксеры из Клепиков

Четыре воспитанника Анатолия Сорокина не оставили ни единого шанса соперникам
Антон НИКИФОРОВ
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. Фото: ИД "Пресса". Фото: ИД "Пресса"
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В Рязани состоялось открытое первенство города по боксу. В нем участвовали 16 команд из Рязанской области, 128 спортсменов. Клепиковский район представили шесть воспитанников районного Дома творчества. В финал вышли четверо клепиковских спортсменов – Ярослав Грязев, Максим Хорольский, Данил Цанов и Михаил Астахов. Боксеры не оставили ни единого шанса соперникам и стали победителями первенства. Подробности – на сайте ИД «Пресса».

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