В открытом первенстве Рязани победили боксеры из Клепиков
Четыре воспитанника Анатолия Сорокина не оставили ни единого шанса соперникам
. Фото: ИД "Пресса"
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В Рязани состоялось открытое первенство города по боксу. В нем участвовали 16 команд из Рязанской области, 128 спортсменов. Клепиковский район представили шесть воспитанников районного Дома творчества. В финал вышли четверо клепиковских спортсменов – Ярослав Грязев, Максим Хорольский, Данил Цанов и Михаил Астахов. Боксеры не оставили ни единого шанса соперникам и стали победителями первенства. Подробности – на сайте ИД «Пресса».