В открытом первенстве Рязани победили боксеры из Клепиков

СЕГОДНЯ 17:20 2018-11-19T17:22:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рязани состоялось открытое первенство города по боксу. В нем участвовали 16 команд из Рязанской области, 128 спортсменов. Клепиковский район представили шесть воспитанников районного Дома творчества. В финал вышли четверо клепиковских спортсменов – Ярослав Грязев, Максим Хорольский, Данил Цанов и Михаил Астахов. Боксеры не оставили ни единого шанса соперникам и стали победителями первенства. Подробности – на сайте ИД «Пресса».