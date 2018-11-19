Рязанские правоохранители задержали мошенника-узбека

СЕГОДНЯ 16:57 2018-11-19T16:58:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе межведомственного взаимодействия с региональным УФСБ сотрудники МОМВД России «Михайловский» задержали в родном для них райцентре 59-летнего гражданина Республики Узбекистан. Этот мужчина был объявлен на родине в федеральный розыск на территории России. Об этом сообщает сайт регионального УМВД.

Задержанный подозревается в мошенничестве в крупном размере. По предварительной информации, в 2016 году указанный он организовал для нескольких своих сограждан подряд на проведение строительных работ в Москве и помог им выехать в Россию. Оплата работ должна была быть проведена им по возвращению бригады домой. Отработав сезон, мужчины вернулись в Узбекистан, но денег не дождались. Задолженность составила 46 тысяч долларов. Как установили в узбекские спецслужбы, злоумышленник спешно выехал в Россию. Было возбуждено уголовное дело и подозреваемого объявили в федеральный розыск.

По предварительным сведениям он жил в Москве, а накануне решил поехать в город Михайлов, чтобы встретиться со знакомыми. До райцентра в Рязанской области он добирался на попутках. Когда мужчина оказался-таки в рязанском райцентре, то его задержали. В установленном законом порядке задержанный будет экстрадирован на территорию Республики Узбекистан и передан местным правоохранительным органам.