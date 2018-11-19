2018-11-19T16:46:05+03:00
Общество

Переход на цифровое ТВ в Рязанской области стартует 11 февраля

Окончательно от аналогового телевидения регион откажется в июне
Мария БЛИНОВА
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В Рязанской области идет подготовка к переходу на цифровое эфирное вещание, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отказ от аналогового ТВ в пользу цифрового резким не будет: работу проведут поэтапно – начнут 11 февраля, а завершить планируют 10 июня 2019 года.

По информации областных властей, семинары на эту тему прошли уже во всех районах региона. Руководителям и специалистам местных администраций нюансы перехода «на цифру» объясняли сотрудники Рязанского областного радиотелевизионного передающего центра. Кроме этого, в сельских поселениях организован подворовый обход.

Напомним, что принимать цифровой сиглан может не каждый телевизор. Перечень оборудования и список новых телеканалов здесь.

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