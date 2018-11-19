В Рязанской области у Елатьмы закрыли паром

СЕГОДНЯ 16:18 2018-11-19T16:20:00+03:00

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В понедельник, 19 ноября, в Касимовском районе на реке Оке прекратил движение паром у поселка Елатьма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Вместо парома жителей ближайших населенных пунктов перевозит судно на воздушной подушке.

- Уважаемые рязанцы! Соблюдайте основные правила безопасности. Помните, что выезд на лед в необорудованных местах категорически запрещен. Учитывайте это при планировании своего маршрута, - предупредили в пресс-службе спасателей.