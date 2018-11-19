При оплате коммуналки соцподдержку получает четверть рязанцев

СЕГОДНЯ 15:48 2018-11-19T15:49:45+03:00

На одного человека в среднем выходит по полтысячи в месяц

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Рязаньстат опубликовал данные о предоставлении соцподдержки на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

По информации ведомства, с января по сентябрь такую помощь получили 300226 жителей региона. В общей сложности на эти цели выделено почти 1,5 млрд. рублей. Среднемесячная поддержка на одного человека – 546 рублей.

Субсидии на те же цели в январе-сентябре выданы 19 тысячам семей. В месяц средняя сумма этой поддержки – 962 рубля. На конец периода субсидии на коммуналку получали почти 6700 семей Рязанской области.