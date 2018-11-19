Рязань впервые за несколько лет получила паспорт готовности к отопсезону

СЕГОДНЯ 14:27 2018-11-19T14:29:52+03:00

Этого не случалось как минимум с 2014 года

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26 из 32 муниципальных образований Рязанской области получили паспорта готовности к отопительному сезону 2018-2019 годов. Этот документ подтверждает, что система теплоснабжения отвечает техническим требованиям для бесперебойной работы зимой.

Примечательно, что Рязань несколько лет подряд (как минимум с 2014 года) официально была не готова к холодному периоду. К такому выводу приходил Ростехнадзор, учитывая состояние комплекса «Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей».

Как передает пресс-служба правительства региона со слов губернатора Николая Любимова, качественных изменений удалось добиться благодаря траншу из бюджета в 200 миллионов рублей и проведенным в срок работам по ремонту теплосетей. Напомним, всего областному центру на модернизацию инфраструктуры за 5 лет перечислят 1 миллиард рублей.

На подготовку же к отопсезону в 2018 году поселения в общей сложности потратили 4,8 миллиарда рублей.