В Рязани обнаружили незамерзайку с метанолом почти в 1000 раз больше нормы
В октябре и ноябре сотрудники рязанского Роспотребнадзора проверили торговые точки со стеклоомывающими жидкостями, сообщает пресс-служба ведомства.
В результате обнаружена продукция с содержанием метанола выше нормативов. Это незамерзающая жидкость марки «Патриот» и стеклоомывающая жидкость «ICEDRIVE». Обе рассчитаны на действие при температуре до -30 градусов.
Незамерзайку «Патриот» произвели в ООО «Альянс» из Санкт-Петербурга. После проверки в лаборатории выяснилось, что жидкость в пятилитровых бутылках почти на 47% состоит из метанола – что в 938 раз больше норматива.
Продукт «ICEDRIVE» сделан в Рязани. Метанола здесь чуть более 40%, что в 806 превышает норматив.
Продукцией торговали в ИП Ли П.Г., с полок в общей сложности снято 6900 литров жидкости. В отношении фирмы-продавца возбуждено дело об административном правонарушении. По рязанскому производителю информация отправлена в полицию. С питерской фирмой разбираться будет местный Роспотребнадзор.
– Метиловый спирт – опасное токсическое вещество, которое может вызвать острые отравления со смертельным исходом при вдыхании, через неповрежденную кожу, при глотании. Длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в сердце и печени, приводит к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, падению зрения, болезням органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам, – напоминают в Роспотребнадзоре.
Горячая линия ведомства для сообщений о подозрительной продукции 8-800-100-22-62.