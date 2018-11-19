Воскресным утром на рязанской дороге погиб 42-летний мужчина

СЕГОДНЯ 12:11 2018-11-19T12:11:47+03:00

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В минувшее воскресенье, 18 ноября, в Сасовском районе произошло смертельное ДТП, сообщает издательство «Пресса». Авария случилась примерно в 5.30 утра на 6 км дороги Сасово-Алешино-Ямбирно.

Автомобиль Toyota, ехавший со стороны села Ямбирно в Алешино, вылетел в кювет по ходу движения – здесь машина перевернулась. По предварительной информации, иномарка двигалась с превышением скоростного режима. Водитель – житель города Рыбное 1976 года рождения – от травм скончался на месте.

Напомним, что в том же Сасовском районе за два дня до этого погиб 33-тний мужчина: поздним вечером пешеход попал под колеса фуры.