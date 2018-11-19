2018-11-19T12:17:23+03:00
Происшествия

Вмерзшую в лед рязанского озера женщину обнаружили дачники

Личность погибшей установлена
Поделиться:
Фото с мечта ЧП.Фото с мечта ЧП.
Изменить размер текста:

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в субботу, 17 ноября, из водоема у села Алеканово Рязанского района было извлечено тело женщины.

Издательство «Пресса» рассказыет подробности происшествия. Начальник отдела ГО и ЧС администрации Рязанского района в беседе с журналистом отметил, что женщина погибла около пяти дней назад. Она шла по озеру, понемногу проваливаясь, но упорно продолжая двигаться вперед – на это указывает характер следов.

Тело погибшей, вмерзшее лед, обнаружили в пяти метрах от берега дачники. Личность погибшей установлена – это жительница Рязани 1971 года рождения.

Для того, чтобы извлечь тело погибшей из водоема, пришлось распиливать лед бензопилой.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24