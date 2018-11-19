Вмерзшую в лед рязанского озера женщину обнаружили дачники
Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в субботу, 17 ноября, из водоема у села Алеканово Рязанского района было извлечено тело женщины.
Издательство «Пресса» рассказыет подробности происшествия. Начальник отдела ГО и ЧС администрации Рязанского района в беседе с журналистом отметил, что женщина погибла около пяти дней назад. Она шла по озеру, понемногу проваливаясь, но упорно продолжая двигаться вперед – на это указывает характер следов.
Тело погибшей, вмерзшее лед, обнаружили в пяти метрах от берега дачники. Личность погибшей установлена – это жительница Рязани 1971 года рождения.
Для того, чтобы извлечь тело погибшей из водоема, пришлось распиливать лед бензопилой.
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