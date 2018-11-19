В Рязани выросла сумма среднего ипотечного кредита

СЕГОДНЯ 11:43 2018-11-19T11:44:31+03:00

Рост за год – 200 тысяч рублей

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С января по сентябрь этого года банки выдали рязанцам почти 9 тысяч ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 15,5 млрд. рублей, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

За год число кредитов выросло в 1,4 раза, а их сумма в 1,6 раза. Средний размер ипотеки тоже увеличился: на 200 тысяч рублей – до 1,7 млн. рублей.

Средневзвешенная процентная ставка за год сократилась с 11% до 9,5% , в сентябре же составила и вовсе 9,35%.

При этом платежи по жилищной ипотеке жители Рязанской области вносят исправно.