В рязанском райцентре едва не сгорела бабушка с внуками

СЕГОДНЯ 11:23 2018-11-19T11:23:50+03:00

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В субботу, 17 ноября, большая трагедия едва не произошла в райцентре Ряжск. В четыре часа утра в Кооперативном переулке загорелся чердак жилого дома. В комнатах в это время спали 59-летняя женщина и двое ее внуков.

К счастью, жильцы вовремя проснулись и, заметив дым, выбежали на улицу. Огонь сильно повредил здание. Пожарные не дали пламени распространиться на соседние строения.

Издательство «Пресса» сообщает, что в качестве предварительной версии пожара рассматривается неисправность проводки.

В ликвидации ЧП участвовали три пожарных автомобиля и семь человек личного состава Государственной противопожарной службы.