В Рязани меняют график работы киосков по продаже и пополнению проездных
С декабря все киоски по продаже проездных билетов переходят на новый режим работы, сообщает пресс-служба оператора по обслуживанию системы УмКА. Торговые точки теперь будут открыты с 23 числа текущего месяца по 5 число следующего.
Так, в декабре проездной можно оплатить до 5 числа включительно, а после киоски будут открыты уже с 23 декабря 5 января.
Напомним, что кроме киосков, транспортные карты, брелоки и браслеты УмКА можно пополнить в более чем 1200 точках, в том числе:
– в терминалах/банкоматах Прио-внешторгбанка, Почта Банка и Сбербанка ( у двух последних есть еще и мобильное приложение), в отделениях Живаго-Банка
– в точках пополнения ООО «ЦОКП» и ООО «Городские платежи»
– в отделениях Почты России и КВЦ
– в терминалах QIWI.
Есть возможность пополнения и непосредственно на сайте картаумка.рф.