В Рязани меняют график работы киосков по продаже и пополнению проездных

СЕГОДНЯ 11:01 2018-11-19T11:01:58+03:00

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С декабря все киоски по продаже проездных билетов переходят на новый режим работы, сообщает пресс-служба оператора по обслуживанию системы УмКА. Торговые точки теперь будут открыты с 23 числа текущего месяца по 5 число следующего.

Так, в декабре проездной можно оплатить до 5 числа включительно, а после киоски будут открыты уже с 23 декабря 5 января.

Напомним, что кроме киосков, транспортные карты, брелоки и браслеты УмКА можно пополнить в более чем 1200 точках, в том числе:

– в терминалах/банкоматах Прио-внешторгбанка, Почта Банка и Сбербанка ( у двух последних есть еще и мобильное приложение), в отделениях Живаго-Банка

– в точках пополнения ООО «ЦОКП» и ООО «Городские платежи»

– в отделениях Почты России и КВЦ

– в терминалах QIWI.

Есть возможность пополнения и непосредственно на сайте картаумка.рф.