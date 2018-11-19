В Рязани в массовом ДТП пострадали шесть человек

СЕГОДНЯ 10:47 2018-11-19T10:51:51+03:00

Один из них – 8-летний ребенок

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18 ноября на 197 километре федеральной трассы «Урал» в Рязани случилась авария с участием трех автомобилей - Skoda Yeti, Daihatsu и Hyundai Solaris. Пострадали шесть человек, в том числе 8-летний пассажир японской иномарки.

По предварительной информации, не прав оказался 43-летний горожанин на Skoda, который, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил Daihatsu под управлением 41-летней рязанки. Произошло столкновение, после которого «чех» врезался еще и в остановившийся Hyundai.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, всего 16-18 ноября в 14 ДТП 2 человека погибли и 22 получили различные травмы. 32 водителя задержаны пьяными за рулем.