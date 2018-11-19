На рязанской дороге насмерть сбили молодого мужчину из Липецка

СЕГОДНЯ 10:30 2018-11-19T10:31:16+03:00

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В минувшую пятницу, 16 ноября, в Рязанской области произошло смертельное ДТП с пешеходом, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась в половине десятого вечера в Сасовском районе – на 410 километре автодороги М5 «Урал».

Грузовик Volvo с полуприцепом сбил 33-летнего мужчину – жителя Липецкой области. По предварительной информации, пешеход находился в это время на проезжей части.

От полученных травм мужчина скончался на месте. 41-летний водитель грузовика (житель Владимирской области) не пострадал.