На рязанской дороге насмерть сбили молодого мужчину из Липецка
Авария произошла поздно вечером
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В минувшую пятницу, 16 ноября, в Рязанской области произошло смертельное ДТП с пешеходом, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Авария случилась в половине десятого вечера в Сасовском районе – на 410 километре автодороги М5 «Урал».
Грузовик Volvo с полуприцепом сбил 33-летнего мужчину – жителя Липецкой области. По предварительной информации, пешеход находился в это время на проезжей части.
От полученных травм мужчина скончался на месте. 41-летний водитель грузовика (житель Владимирской области) не пострадал.