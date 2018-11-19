Каждый восьмой житель Рязанской области – инвалид

СЕГОДНЯ 10:02 2018-11-19T10:03:04+03:00

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Рязанские отделения Пенсионного фонда РФ продолжают обеспечивать офисы всем необходимым для приема инвалидов, сообщает пресс-служба ведомства.

Максимально оснащенное помещение включает в себя: пандусы и перила, входные группы специально для колясочников, световые маяки и тактильные знаки для слабовидящих, для тех, у кого проблемы со слухом – индукционные панели. Кроме этого специальные лавочки и санузлы.

В Рязанской области таким способом сейчас полностью оснащены управления ПФР в Рязани, Михайловском и Сараевском районах, а также клиентская служба в Спасском районе и Центр выплаты пенсий. В следующем году сделать офисы максимально доступными для инвалидов планируют в Рыбновском и Шацком районах.

По информации ПРФ, порядка 133 600 жителей области имеют инвалидность. Из них 15 тысяч – первую группу, почти 77 тысяч – вторую и 38 тысяч человек – третью группу инвалидности. Около 3700 человек это дети-инвалиды.