Жилинспекция выявила серьезные нарушения при капремонте домов в Рязани и Шилове

СЕГОДНЯ 09:35 2018-11-19T09:36:30+03:00

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Госжилинспекция Рязанской области отчиталась об итогах проверок, состоявшихся 12-16 ноября. Целый ряд нарушений, в том числе довольно серьезных, вновь выявлен при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

Наличие недостатков (в сумме их набралось 27) показала ревизия каждого из шести объектов, причем подрядчиком во всех случаях выступало муниципальное «РСУ № 1». Инспекторы выяснили, что качество работ хромает, а нередко всплывают откровенные недоделки, либо некоторые пункты сметы вовсе игнорируются.

На этот раз вопросы к исполнителю возникли по адресам: ул. Строителей, д. 7, 5, 9а; ул. Гагарина, 73, 87 в Рязани и ул. Советская, 2 в Шилове.