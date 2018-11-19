2018-11-19T09:13:58+03:00
Общество

В конкурсе на звание лучшего предприятия Рязанской области победили 10 сельхозорганизаций

Все они отмечены дипломами
Мария БЛИНОВА
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В региональном правительстве подвели итоги ежегодного конкурса «Лучшие предприятия и организации Рязанской области», сообщает пресс-служба областного минсельхоза.

Всего по итогам 2017 года в списке победителей 88 компаний из 16 муниципальных образований. Причем среди лучших и крупные организации, и небольшие производства.

В числе победителей – 10 предприятий АПК. Дипломами I степени в разных номинациях отмечены:

АО «Окская птицефабрика»

ООО «Рязанские комбикорма

ОАО «Старожиловский молочный комбинат»

– ЗАО «Инфорум Пром»

Дипломы II степени получили:

– АО «Рязанский свинокомплекс»

– СПК «Победа» Александро-Невского района

– АО «Русская пивоваренная компания «Хмелефф»

МП «Хлебозавод №1 Рязани.

Дипломами III степени награждены ООО «Надежда» Александро-Невского района и ООО «Юнион».

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