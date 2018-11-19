В конкурсе на звание лучшего предприятия Рязанской области победили 10 сельхозорганизаций
В региональном правительстве подвели итоги ежегодного конкурса «Лучшие предприятия и организации Рязанской области», сообщает пресс-служба областного минсельхоза.
Всего по итогам 2017 года в списке победителей 88 компаний из 16 муниципальных образований. Причем среди лучших и крупные организации, и небольшие производства.
В числе победителей – 10 предприятий АПК. Дипломами I степени в разных номинациях отмечены:
– АО «Окская птицефабрика»
– ООО «Рязанские комбикорма
– ОАО «Старожиловский молочный комбинат»
– ЗАО «Инфорум Пром»
Дипломы II степени получили:
– АО «Рязанский свинокомплекс»
– СПК «Победа» Александро-Невского района
– АО «Русская пивоваренная компания «Хмелефф»
– МП «Хлебозавод №1 Рязани.
Дипломами III степени награждены ООО «Надежда» Александро-Невского района и ООО «Юнион».