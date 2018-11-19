ОКБ обратилась к рязанцам с просьбой сдать кровь

СЕГОДНЯ 09:00 2018-11-19T09:02:37+03:00

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Областная клиническая больница через свой официальный сайт обратилась к рязанцам с просьбой сдать кровь. При этом не имеет значения, какая у человека группа и какой резус-фактор:

- Нашим пациентам часто требуется переливание крови. Его проводят людям, которые попали в ДТП, получили травмы, нуждаются в сложной операции или проходят онкогематологическое лечение, - говорится в сообщении.

Доноров ждут каждый день, кроме понедельника, в отделении переливания крови с 8.30 до 12.00. При себе нужно иметь паспорт. Остальная информация – на странице отделения.

Отмечается, что каждому донору положена компенсация – почти 480 рублей.