В Рязанской области шестой день ищут 42-летнего мужчину
Александр Курочкин нуждается в медицинской помощи
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Поисково-спасательный отряд LizaAlert сообщил в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что пропал 42-летний Александр Курочкин из Скопина. Мужчина может находиться в районе города Мытищи Московской области, уточняют поисковики.
О местонахождении Александра Петровича ничего не известно с 13 ноября, причем он нуждается в медицинской помощи!
Приметы: рост 186 см, полный, волосы черные, глаза карие. Носит бороду и усы.
Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Александра Курочкина, просят обращаться по телефону 8 (800) 700-54-52, по номеру 112 или в полицию – 02 и 102.