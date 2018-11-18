В Рязанской области шестой день ищут 42-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 17:53 2018-11-18T17:53:45+03:00

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Поисково-спасательный отряд LizaAlert сообщил в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что пропал 42-летний Александр Курочкин из Скопина. Мужчина может находиться в районе города Мытищи Московской области, уточняют поисковики.

О местонахождении Александра Петровича ничего не известно с 13 ноября, причем он нуждается в медицинской помощи!

Приметы: рост 186 см, полный, волосы черные, глаза карие. Носит бороду и усы.

Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Александра Курочкина, просят обращаться по телефону 8 (800) 700-54-52, по номеру 112 или в полицию – 02 и 102.