Рязанцам рассказали, как в новом году не остаться без ТВ

СЕГОДНЯ 13:16 2018-11-18T14:28:09+03:00

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На уходящей неделе руководство Рязанского областного радиотелевизионного передающего центра побывало в Старожилове. Специалисты рассказали главам поселений, госслужащим и сотрудникам разных предприятий о нововведениях будущего года, сообщает издательство «Пресса».

Напомним, что с января в регионе повсеместно запускается цифровое телевидение и там, где пока с простой антенной можно смотреть лишь несколько каналов, в новом году будет доступ уже к 20 телевизионным и трем радиоканалам. Абонентская плата за такую возможность взиматься не будет.

Однако о техобеспечении своего телевизора жителям нужно позаботиться самостоятельно. Тем, у кого телевизор выпущен после 2012 года, придется лишь настроить его на прием цифрового сигнала. Если же техника старше, необходимо купить и установить телевизионную приставку стандарта DVB-T2 и антенну дециметрового диапазона (ДМВ).

Обычная комнатная антенна подойдет, если передающая станция находится не далее, чем в 5 км. Если телевышка дальше – нужна уже наружная антенна.

После того, как систему запустят, зрители – в хорошем качестве – увидят следующие каналы: Первый канал, Россия-1, НТВ, Россия-К, Россия-24, МАТЧ!, Пятый канал, Карусель, ОТР, ТВЦ, Рен-ТВ, Телеканал СПАС, СТС, Домашний, ТВ3, ПЯТНИЦА!, Звезда, МИР, ТНТ и МYЗ-ТВ. А кроме этого услышат Радио России, Радио Маяк и Вести FM.

Аналоговое же вещание постепенно отключат практически по всей области: переход на цифровое ТВ обещают провести плавно – начнут в феврале, закончить же планируют до июля 2019 года.