КВЦ закрывает в Рязани два пункта платежей и открывает один новый
Население здесь обслуживать будут в трех кассах
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На будущей неделе – в пятницу, 23 ноября – в Московском районе Рязани начнет работать новый центр по приему платежей, сообщает муниципальной предприятие «Кустовой вычислительный центр».
Новый центр расположится по на улице Октябрьская, дом 31/1. Здесь будут действовать три кассы. График работы:
– понедельник-пятница – с 10.00 до 18.30
– суббота – с 9.30 до 18.00
– воскресенье – выходной.
Одновременно закрываются на нынешних пункта по приему платежей, расположенных поблизости от нового – на улице Октябрьская, дома 13 и 64/22.
Фото: ЯндексКарты