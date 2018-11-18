2018-11-18T11:12:23+03:00
Недвижимость

КВЦ закрывает в Рязани два пункта платежей и открывает один новый

Население здесь обслуживать будут в трех кассах
Мария БЛИНОВА
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На будущей неделе – в пятницу, 23 ноября – в Московском районе Рязани начнет работать новый центр по приему платежей, сообщает муниципальной предприятие «Кустовой вычислительный центр».

Новый центр расположится по на улице Октябрьская, дом 31/1. Здесь будут действовать три кассы. График работы:

– понедельник-пятница – с 10.00 до 18.30

– суббота – с 9.30 до 18.00

– воскресенье – выходной.

Одновременно закрываются на нынешних пункта по приему платежей, расположенных поблизости от нового – на улице Октябрьская, дома 13 и 64/22.

Фото: ЯндексКарты

Фото: ЯндексКарты

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