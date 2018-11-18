Рязанские КВЦ начнут принимать оплату коммуналки с помощью карт

СЕГОДНЯ 16:20 2018-11-18T16:20:19+03:00

Нововведение пока не коснется потребителей услуг в Касимове

Изменить размер текста: A A

Рязанское МУП «Кустовой вычислительный центр» будет принимать деньги за коммунальные услуги с использованием платежных карт.

Соответствующий пункт в перечень услуг предприятия официально добавлен постановлением администрации областного центра. При этом в документе указано, что для потребителей в Касимове такой услуги пока не будет.

Кстати, в октябре в документ внесли еще один пункт: сотрудники КВЦ теперь могут звонить жильцам и напоминать о долгах за коммунальные услуги. Так что – ждем звонков.

Напомним, что на следующей неделе в Рязани открывается новый центр КВЦ, одновременно закроют пункта по приему платежей.