Рязанские КВЦ начнут принимать оплату коммуналки с помощью карт
Нововведение пока не коснется потребителей услуг в Касимове
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Рязанское МУП «Кустовой вычислительный центр» будет принимать деньги за коммунальные услуги с использованием платежных карт.
Соответствующий пункт в перечень услуг предприятия официально добавлен постановлением администрации областного центра. При этом в документе указано, что для потребителей в Касимове такой услуги пока не будет.
Кстати, в октябре в документ внесли еще один пункт: сотрудники КВЦ теперь могут звонить жильцам и напоминать о долгах за коммунальные услуги. Так что – ждем звонков.
Напомним, что на следующей неделе в Рязани открывается новый центр КВЦ, одновременно закроют пункта по приему платежей.