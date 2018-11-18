Рязанец, пропавший неделю назад, погиб

СЕГОДНЯ 10:20 2018-11-18T10:21:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще 11 ноября поисково-спасательный отряд LizaAlert сообщил в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что в Рязанской области пропал 78-летний Игорь Киселев.

Игорь Иванович жил в поселке Газопровод Кораблинского района и пропал 10 числа.

К поискам подключились волонтеры и вечером 18 ноября поисковики обнаружили мужчину мертвым. Место обнаружения и подробности гибели не сообщаются – это стандартная практика отряда LizaAlert.