2018-11-18T10:21:18+03:00
Происшествия

Рязанец, пропавший неделю назад, погиб

Мужчину обнаружили волонтеры
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Еще 11 ноября поисково-спасательный отряд LizaAlert сообщил в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что в Рязанской области пропал 78-летний Игорь Киселев.

Игорь Иванович жил в поселке Газопровод Кораблинского района и пропал 10 числа.

К поискам подключились волонтеры и вечером 18 ноября поисковики обнаружили мужчину мертвым. Место обнаружения и подробности гибели не сообщаются – это стандартная практика отряда LizaAlert.

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