Рязанец, пропавший неделю назад, погиб
Мужчину обнаружили волонтеры
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Еще 11 ноября поисково-спасательный отряд LizaAlert сообщил в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что в Рязанской области пропал 78-летний Игорь Киселев.
Игорь Иванович жил в поселке Газопровод Кораблинского района и пропал 10 числа.
К поискам подключились волонтеры и вечером 18 ноября поисковики обнаружили мужчину мертвым. Место обнаружения и подробности гибели не сообщаются – это стандартная практика отряда LizaAlert.