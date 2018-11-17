2018-11-17T22:10:35+03:00
Происшествия

В Рязань придет мокрый снег

МЧС в SMS-рассылке предупредило горожан об ухудшении погоды
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Главное управление МЧС по Рязанской области разослало SMS-сообщения с метеопредупреждением. Ссылаясь на региональный гидрометцентр, ведомство сообщает, что поздно вечером в субботу, 17 ноября, в Рязани ожидается снег. А также налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололед.

Неблагоприятные погодные явления сохраняться ночью 18 ноября.

Сотрудники МЧС напоминают рязанцам о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности.

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