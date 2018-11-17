Из озера под Рязанью извлекли тело женщины – СК проводит проверку

СЕГОДНЯ 18:23 2018-11-17T18:23:23+03:00

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17 ноября из озера Велье у села Алеканово, что под Рязанью, подняли тело неизвестной женщины 40-45 лет. По предварительным данным, ее смерть могла наступить несколькими сутками ранее.

- По данному факту следователями проводятся необходимые в таких случаях проверочные мероприятия, - сообщает пресс-служба областного СУ СКР.

В частности, устанавливаются очевидцы случившегося и проводится судебно-медицинская экспертиза. Это позволит принять соответствующее процессуальное решение.

Рязанцам не преминули напомнить, что выход на еще неокрепший лед опасен. Особое внимание стоит уделить детям, объяснив, какую опасность таят в себе водоемы.