В центре Рязани была обезврежена «бронемашина террористов»
Для показательных выступлений десантников был изготовлен специальный автомобиль с надписями на арабском языке
Странное транспортное средство двигалось в сторону площади ЛенинаФото: Владимир ФРОЛОВ
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17 ноября в Рязани состоялись праздничные мероприятия, посвященные 100-летию военного воздушно-десантного училища. Люди, проходившие около полудня по центру города, видели странное транспортное средство: автомобиль, обшитый металлическими листами, с надписями арабским алфавитом. На чудо-конструкцию, медленно ползущую к площади Ленина, показывали пальцами, фотографировали ее на камеры мобильных телефонов.
«Машина террористов», которую соорудили специально для показательных выступлений десантников и инсценировки боя с врагами на площади Ленина, вскоре, в полном соответствии со сценарием, была подорвана и захвачена.