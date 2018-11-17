Конь в пиджаке и медведь в ушанке развлекали рязанцев на празднике

СЕГОДНЯ 16:16 2018-11-17T16:17:12+03:00

Рязанцы, пришедшие отметить 100-летие училища ВДВ, могли заглянуть в электронный тир, вербовочный пункт, на хоккейную и мотоциклетную площадки

Изменить размер текста: A A

Праздничные мероприятия по поводу 100-летия Рязанского военного воздушно-десантного училища, проходившие 17 ноября на центральной площади города, посетило несколько тысяч горожан. Многие приходили целыми семьями, с детьми разного возраста.

Для их развлечения в сквере перед Торговыми рядами прогуливались аниматоры в костюмах ростовых кукол, среди которых у детей и взрослых почему-то особой популярностью пользовались медведь в шапке-ушанке и конь в синем пиджаке. Также были оборудованы хоккейная площадка с символикой ЦСКА, расставлены мотоциклы, торговые палатки сувениров и товаров «Военторга».

Ближе к академии ФСИН разместился мобильный вербовочный пункт российской армии, а по соседству – электронный тир, куда с интересом тащили своих родителей ребятишки.

Все желающие могли попытаться забить гол в ворота ЦСКАФото: Владимир ФРОЛОВ

Детишки охотно пробовали управлять современными мотоцикламиФото: Владимир ФРОЛОВ

В электронном тире можно было пострелять из винотовки и пистолетаФото: Владимир ФРОЛОВ

Здесь же можно было записаться на службу в армии по контрактуФото: Владимир ФРОЛОВ

Фото: Владимир ФРОЛОВ