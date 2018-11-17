Конь в пиджаке и медведь в ушанке развлекали рязанцев на празднике
Праздничные мероприятия по поводу 100-летия Рязанского военного воздушно-десантного училища, проходившие 17 ноября на центральной площади города, посетило несколько тысяч горожан. Многие приходили целыми семьями, с детьми разного возраста.
Для их развлечения в сквере перед Торговыми рядами прогуливались аниматоры в костюмах ростовых кукол, среди которых у детей и взрослых почему-то особой популярностью пользовались медведь в шапке-ушанке и конь в синем пиджаке. Также были оборудованы хоккейная площадка с символикой ЦСКА, расставлены мотоциклы, торговые палатки сувениров и товаров «Военторга».
Ближе к академии ФСИН разместился мобильный вербовочный пункт российской армии, а по соседству – электронный тир, куда с интересом тащили своих родителей ребятишки.
Все желающие могли попытаться забить гол в ворота ЦСКАФото: Владимир ФРОЛОВ
Детишки охотно пробовали управлять современными мотоцикламиФото: Владимир ФРОЛОВ
В электронном тире можно было пострелять из винотовки и пистолетаФото: Владимир ФРОЛОВ
Здесь же можно было записаться на службу в армии по контрактуФото: Владимир ФРОЛОВ
Фото: Владимир ФРОЛОВ