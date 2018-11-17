2018-11-17T16:12:40+03:00
Общество

В Рязанской области 18 ноября выпадет снег

Небольшие осадки прогнозируются как ночью, так и днем
Антон КОНОВАЛОВ
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Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 18 ноября. В этот день ожидается переменная облачность. Ночью местами, в том числе в областном центре, пройдет небольшой снег. Днем в отдельных районах также выпадут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах - гололедица.

Температура воздуха на территории региона составит -3…-8 градусов (местами до -12) ночью и -3…+2 градуса днем. Ветер будет юго-западным с порывами до 15 метров в секунду.

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