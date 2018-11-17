По центральный площади Рязани прошли десантники и военная техника

СЕГОДНЯ 14:57 2018-11-17T15:02:32+03:00

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17 ноября в Рязани продолжалось празднование 100-летия Рязанского военного воздушно-десантного училища имени Маргелова, начавшееся неделей ранее.

В 9:00 на площади Маргелова выпускники училища разных лет заложили капсулу с посланием курсантам, которые бюудут учиться через 50 лет. А в 11:00 на площади Ленина, где собралось несколько тысяч горожан, с праздником военнослужащих поздравили губернатор Рязанской области Николай Любимов и начальник училища генерал-майор Алексей Рагозин. Затем прошло торжественное шествие подразделений училища, демонстрация современной военной техники (БРДМ-4, автомобили «Тигр» и «Рысь») и новых мотовездеходов, а затем – показательные выступления десантников.

Над площадью Ленина пролетела также авиагруппа высшего пилотажа «Стрижи», торговая палатка с сувенирами которой была развернута с утра в сквере перед Торговыми рядами.

По площади торжественным маршем прошли различные подразделения воздушно-десантного училищаФото: Владимир ФРОЛОВ

Боевая техника десатных войск прошла по площади после марша подразделенийФото: Владимир ФРОЛОВ