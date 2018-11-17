2018-11-17T15:02:32+03:00
Общество

По центральный площади Рязани прошли десантники и военная техника

На торжества, посвященные 100-летию воздушно-десантного училища, собрались посмотреть тысячи горожан
Валерий КОТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Десантники выстроились напротив трибун на площади в половине одиннадцатого утраДесантники выстроились напротив трибун на площади в половине одиннадцатого утраФото: Владимир ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

17 ноября в Рязани продолжалось празднование 100-летия Рязанского военного воздушно-десантного училища имени Маргелова, начавшееся неделей ранее.

В 9:00 на площади Маргелова выпускники училища разных лет заложили капсулу с посланием курсантам, которые бюудут учиться через 50 лет. А в 11:00 на площади Ленина, где собралось несколько тысяч горожан, с праздником военнослужащих поздравили губернатор Рязанской области Николай Любимов и начальник училища генерал-майор Алексей Рагозин. Затем прошло торжественное шествие подразделений училища, демонстрация современной военной техники (БРДМ-4, автомобили «Тигр» и «Рысь») и новых мотовездеходов, а затем – показательные выступления десантников.

Над площадью Ленина пролетела также авиагруппа высшего пилотажа «Стрижи», торговая палатка с сувенирами которой была развернута с утра в сквере перед Торговыми рядами.

По площади торжественным маршем прошли различные подразделения воздушно-десантного училища Фото: Владимир ФРОЛОВ

По площади торжественным маршем прошли различные подразделения воздушно-десантного училищаФото: Владимир ФРОЛОВ

Боевая техника десатных войск прошла по площади после марша подразделений Фото: Владимир ФРОЛОВ

Боевая техника десатных войск прошла по площади после марша подразделенийФото: Владимир ФРОЛОВ

Мотовездеходы вызвали особенный интерес у рязанских любителей техники Фото: Владимир ФРОЛОВ

Мотовездеходы вызвали особенный интерес у рязанских любителей техникиФото: Владимир ФРОЛОВ

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из озера под Рязанью извлекли тело женщины – СК проводит проверку
В центре Рязани была обезврежена «бронемашина террористов»
Конь в пиджаке и медведь в ушанке развлекали рязанцев на празднике
В Рязанской области 18 ноября выпадет снег
В Рязанской области Роспотребнадзор изъял из продажи 135 меховых изделий
Ночью в Рязани произошло серьезное ДТП
За угрозы и взятку рязанских экс-полицейских приговорили к условному сроку
Рязанской медсестре Прасковье Маликовой исполнилось 100 лет
Движение по понтонному мосту у Старой Рязани открыли
ФСБ прикрыло в Рязанской области лабораторию по производству «синтетики»
В рязанском райцентре загорелся автобус ПАЗ
Жители Рязанской области в подсобных хозяйствах стали хуже заниматься мясом
Приставы парализовали работу рязанской «Автоколонны 1310»
Рязанские медики могут начать стажироваться в США
34-летний рязанец, пропавший 29 октября, найден живым
Сергей Филимонов покинул рязанское правительство
Житель рязанского райцентра «втихую» пользовался газом в гараже 12 лет
Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк
Наркогастролеру, выбравшему для «работы» Рязань, грозит пожизненное заключение
Пожар в Рыбновском районе Рязанской области унес жизни двух человек
«ЭР-Телеком» подвел итоги работы за 9 месяцев этого года
Предприимчивая бабуля из рязанского райцентра дважды попалась с «паленкой»
Тяжелые травмы, полученные рязанским юношей на «боксе», оказались неспортивными
На Старой Рязани закрыли движение по понтонному мосту
Рязанец без водительских прав стал серийным угонщиком транспорта
Ночью в Рязанской области ГАЗ влетел в легковушку
Суд отказался узаконить два дома и пристройку в границах «Есенинской Руси» под Рязанью
В Рязани и еще двух городах России запустят новую радиостанцию