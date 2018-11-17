В Рязанской области Роспотребнадзор изъял из продажи 135 меховых изделий

СЕГОДНЯ 12:44 2018-11-17T12:44:39+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Рязанской области сообщает, что с октября 2018 года по настоящее время ведомство изъяло в регионе из оборота 135 меховых изделий на общую сумму 4 миллиона 725 тысяч рублей.

Из них 25 шуб реализовывались без контрольного маркировочного знака или с нарушением маркировки, а 110 – не имели документов, подтверждающих качество и безопасность.

По итогам проверок возбуждено 21 административное дело.

Ведомство продолжит проверки торговых рязанских точек, реализующих меховую продукцию.