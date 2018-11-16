За угрозы и взятку рязанских экс-полицейских приговорили к условному сроку

СЕГОДНЯ 18:32 2018-11-16T18:32:33+03:00

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В Рязани внесли приговор двум бывшим полицейским. Один из них обвинялся в превышении должностных полномочий и оба – в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Следователи установили, что осенью прошлого года в полицию Рязани обратился мужчина, заявивший о краже пневматического пистолета – оружие вытащили из автомобиля.

Оперативник нашел подозреваемого, доставил его в отдел и, пытаясь получить признательные показания, стал угрожать насилием. А позже вместе с коллегой потребовал с задержанного 30 тысяч рублей, соврав, что может остановить возбуждение уголовного дела. Хотя по правилам это не в его власти.

При получении первой части этой суммы, а именно 15 тысяч рублей, оперативников задержали сотрудники отдела собственной безопасности полиции.

Суд назначил одному из них 1,5 года, второму – 3,5 года лишения свободы. Но условно. С испытательным сроком и дополнительными ограничениями.

Приговор суда не вступил в силу и может быть обжалован.