2018-11-16T18:32:33+03:00
Происшествия

За угрозы и взятку рязанских экс-полицейских приговорили к условному сроку

Добавив испытательный срок и дополнительные ограничения
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рязани внесли приговор двум бывшим полицейским. Один из них обвинялся в превышении должностных полномочий и оба – в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Следователи установили, что осенью прошлого года в полицию Рязани обратился мужчина, заявивший о краже пневматического пистолета – оружие вытащили из автомобиля.

Оперативник нашел подозреваемого, доставил его в отдел и, пытаясь получить признательные показания, стал угрожать насилием. А позже вместе с коллегой потребовал с задержанного 30 тысяч рублей, соврав, что может остановить возбуждение уголовного дела. Хотя по правилам это не в его власти.

При получении первой части этой суммы, а именно 15 тысяч рублей, оперативников задержали сотрудники отдела собственной безопасности полиции.

Суд назначил одному из них 1,5 года, второму – 3,5 года лишения свободы. Но условно. С испытательным сроком и дополнительными ограничениями.

Приговор суда не вступил в силу и может быть обжалован.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанской медсестре Прасковье Маликовой исполнилось 100 лет
Движение по понтонному мосту у Старой Рязани открыли
ФСБ прикрыло в Рязанской области лабораторию по производству «синтетики»
В рязанском райцентре загорелся автобус ПАЗ
Жители Рязанской области в подсобных хозяйствах стали хуже заниматься мясом
Приставы парализовали работу рязанской «Автоколонны 1310»
Рязанские медики могут начать стажироваться в США
34-летний рязанец, пропавший 29 октября, найден живым
Сергей Филимонов покинул рязанское правительство
Житель рязанского райцентра «втихую» пользовался газом в гараже 12 лет
Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк
Наркогастролеру, выбравшему для «работы» Рязань, грозит пожизненное заключение
Пожар в Рыбновском районе Рязанской области унес жизни двух человек
«ЭР-Телеком» подвел итоги работы за 9 месяцев этого года
Предприимчивая бабуля из рязанского райцентра дважды попалась с «паленкой»
Тяжелые травмы, полученные рязанским юношей на «боксе», оказались неспортивными
На Старой Рязани закрыли движение по понтонному мосту
Рязанец без водительских прав стал серийным угонщиком транспорта
Ночью в Рязанской области ГАЗ влетел в легковушку
Суд отказался узаконить два дома и пристройку в границах «Есенинской Руси» под Рязанью
В Рязани и еще двух городах России запустят новую радиостанцию