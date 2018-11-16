Рязанской медсестре Прасковье Маликовой исполнилось 100 лет

СЕГОДНЯ 18:01 2018-11-16T18:02:27+03:00

Больше половины жизни женщина работала в медучреждениях области

Изменить размер текста: A A

16 ноября жительница области Прасковья Маликова отметила 100-летие, сообщает пресс-служба регионального правительства. С юбилеем ее поздравил министр труда и социальной защиты населения области Валерий Емец, вручивший рязанке знак губернатора «240 лет Рязанской губернии» и подарок.

Прасковья Маликова – ветеран Великой Отечественной войны. Родилась она в деревне Зубово Рыбновского района. После школы поступила в медицинское училище и в годы войны помогала раненым в эвакуационном госпитале, расположенном в областном центре.

Позже продолжила работать медицинской сестрой – общий трудовой стаж Прасковьи Маликовой 55 лет. У женщины уже три взрослых внучки и трое правнуков.