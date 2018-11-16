Движение по понтонному мосту у Старой Рязани открыли

СЕГОДНЯ 17:41 2018-11-16T17:41:55+03:00

Для проведения плановых работ потребовалось всего несколько часов

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Движение по понтонному мосту через Оку в районе села Фатьяновка Спасского района (рядом с городищем Старая Рязань) возобновлено. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Рязанской области.

Сообщение о закрытии моста в связи с проведением плановых работ появилось утром, 16 ноября. Для завершения всех плановых мероприятий рабочим потребовалось всего несколько часов.

Расположенный неподалеку понтонный мост у села Троица также открыт для движения.