В рязанском райцентре загорелся автобус ПАЗ

СЕГОДНЯ 16:57 2018-11-16T17:15:51+03:00

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Днем в пятницу, 16 ноября, в 12.26 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в городе Михайлове. Пресс-служба Главного управления МЧС по Рязанской области сообщает, что загорелся моторный отсек автобуса ПАЗ. Огонь повредил моторный отсек, но до салона добраться не успел.

На пожаре никто не пострадал. Эксперты устанавливают причины возгорания.

На ликвидацию ЧП выезжали два пожарных автомобиля и шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы.