Жители Рязанской области в подсобных хозяйствах стали хуже заниматься мясом

СЕГОДНЯ 16:43 2018-11-16T16:43:57+03:00

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По сведениям регионального минсельхоза на 1 ноября текущего года в хозяйствах всех категорий произведено 62,2 тысячи тонн скота и птицы в живом весе или 111,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статистики отметили тот факт, что производство мяса в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) упало почти на 3%. Этот же показатель в КФХ вырос на два с небольшим процента. Однако если брать абсолютные величины, то в ЛПХ жители региона произвели мяса в 20 раз больше, нежели фермеры. В лидерах – сельхозпредприятия (рост почти на 16%). Именно они – основные производители мяса. На них было получено более 50 тыс. тонн. Наиболее интенсивно наращивают производство мяса свиноводческие предприятия региона. Цифра равна 32,5 тыс. тонн.