2018-11-16T17:25:37+03:00
Происшествия

ФСБ прикрыло в Рязанской области лабораторию по производству «синтетики»

В общей сложности изъято около 7 килограммов наркотиков
Константин МОГИЛИН
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Сотрудники ФСБ России и их коллеги из Рязанской области пресекли деятельность мужчины, устроившего лабораторию по производству «синтетики». Она размещалась в хозяйственных постройках в населенном пункте одного из районов, сообщает пресс-группа регионального управления.

Общий вес изъятых запрещенных веществ, которые были готовы к продаже, составил около 7 килограммов. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. По части 5 статьи 228.2 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере») ему грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

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