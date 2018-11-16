2018-11-16T16:33:08+03:00
Общество

34-летний рязанец, пропавший 29 октября, найден живым

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань»
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

15 ноября поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» опубликовал информацию о поиске 34-летнего рязанца, который пропал еще 29 октября 2018 года.

Стоило информации разлететься по сети интернет, как мужчина нашелся. В сообщении волонтеров от 16 ноября говорится, что рязанец жив. Подробности поисков и обстоятельства исчезновения не раскрываются.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рязанском райцентре загорелся автобус ПАЗ
Жители Рязанской области в подсобных хозяйствах стали хуже заниматься мясом
Приставы парализовали работу рязанской «Автоколонны 1310»
Рязанские медики могут начать стажироваться в США
Сергей Филимонов покинул рязанское правительство
Житель рязанского райцентра «втихую» пользовался газом в гараже 12 лет
Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк
Наркогастролеру, выбравшему для «работы» Рязань, грозит пожизненное заключение
Пожар в Рыбновском районе Рязанской области унес жизни двух человек
«ЭР-Телеком» подвел итоги работы за 9 месяцев этого года
Предприимчивая бабуля из рязанского райцентра дважды попалась с «паленкой»
Тяжелые травмы, полученные рязанским юношей на «боксе», оказались неспортивными
На Старой Рязани закрыли движение по понтонному мосту
Рязанец без водительских прав стал серийным угонщиком транспорта
Ночью в Рязанской области ГАЗ влетел в легковушку
Суд отказался узаконить два дома и пристройку в границах «Есенинской Руси» под Рязанью
В Рязани и еще двух городах России запустят новую радиостанцию