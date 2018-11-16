34-летний рязанец, пропавший 29 октября, найден живым
Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань»
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15 ноября поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» опубликовал информацию о поиске 34-летнего рязанца, который пропал еще 29 октября 2018 года.
Стоило информации разлететься по сети интернет, как мужчина нашелся. В сообщении волонтеров от 16 ноября говорится, что рязанец жив. Подробности поисков и обстоятельства исчезновения не раскрываются.
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