34-летний рязанец, пропавший 29 октября, найден живым

СЕГОДНЯ 16:31 2018-11-16T16:33:08+03:00

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань»

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15 ноября поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» опубликовал информацию о поиске 34-летнего рязанца, который пропал еще 29 октября 2018 года.

Стоило информации разлететься по сети интернет, как мужчина нашелся. В сообщении волонтеров от 16 ноября говорится, что рязанец жив. Подробности поисков и обстоятельства исчезновения не раскрываются.