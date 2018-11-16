2018-11-16T15:19:52+03:00
Политика

Сергей Филимонов покинул рязанское правительство

С 16 ноября он трудится в контрольно-счетной палате Рязани
Роман ДОРОФЕЕВ
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Заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Филимонов официально завершил работу в региональном правительстве. Далее Сергей Владимирович будет трудиться в контрольно-счетной палате Рязани, где на его плечи возложены функции председателя.

Напомним, что Филимонов работал в правительстве Рязанской области с 2010 года. С 2012 по 2017 год являлся вице-губернатором региона.

В прошлом году ему исполнилось 50 лет.

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