Сергей Филимонов покинул рязанское правительство
С 16 ноября он трудится в контрольно-счетной палате Рязани
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Заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Филимонов официально завершил работу в региональном правительстве. Далее Сергей Владимирович будет трудиться в контрольно-счетной палате Рязани, где на его плечи возложены функции председателя.
Напомним, что Филимонов работал в правительстве Рязанской области с 2010 года. С 2012 по 2017 год являлся вице-губернатором региона.
В прошлом году ему исполнилось 50 лет.
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