2018-11-16T15:17:19+03:00
Общество

Житель рязанского райцентра «втихую» пользовался газом в гараже 12 лет

Рязоблсуд окончательно решил, что он должен Газпрому более двухсот тысяч рублей
Павел АВЕРИН
Поделиться:
. Фото: архив "КП" в Рязани". Фото: архив "КП" в Рязани"
Изменить размер текста:

Эта история случилась в Касимове. Первичный пуск газа в один из гаражей был произведен в 2001 году. Его собственник являлся частным предпринимателем. В то время были установлены отопительный котел, плита и счетчик. Договор был заключен с бизнесменом, как с ИП, и не являлся договором поставки газа для бытовых нужд. Срок его истек в 2004 году.

Через 2 года этот гараж купил мужчина – частное лицо. И… не стал обращаться в ООО «Межрегионгаз» за заключением договора поставки газа. Через 12 лет выяснилось, что он продолжал использовать газовое оборудование для отопления гаража. При этом на счетчике истек срок поверки, использовать его для учета потребляемого газа было нельзя. Сотрудники газовой службы произвели расчет, исходя из проектной мощности теперь уже незаконно подключенного оборудования, и времени его работы в отопительные периоды. В Касимовский райсуд юристы, представители истца, заявили требование о взыскании убытков за потребленный газ с декабря 2006 года до февраля 2018 года на сумму более 600 тысяч рублей.

Ответчиком в судебном заседании заявлено о применении срока исковой давности, по данному делу - три года. Доказательств уважительности его пропуска за период более 3 лет истцом в судебное заседание представлено не было. Касимовский райсуд исковые требования удовлетворил частично и взыскал с ответчика в счет возмещения убытков, понесенных истцом за три последних года, а это – чуть более 200 тысяч рублей.

Судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда оставила решение районного суда без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу. Подробности – на сайте Рязоблсуда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рязанском райцентре загорелся автобус ПАЗ
Жители Рязанской области в подсобных хозяйствах стали хуже заниматься мясом
Приставы парализовали работу рязанской «Автоколонны 1310»
Рязанские медики могут начать стажироваться в США
34-летний рязанец, пропавший 29 октября, найден живым
Сергей Филимонов покинул рязанское правительство
Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк
Наркогастролеру, выбравшему для «работы» Рязань, грозит пожизненное заключение
Пожар в Рыбновском районе Рязанской области унес жизни двух человек
«ЭР-Телеком» подвел итоги работы за 9 месяцев этого года
Предприимчивая бабуля из рязанского райцентра дважды попалась с «паленкой»
Тяжелые травмы, полученные рязанским юношей на «боксе», оказались неспортивными
На Старой Рязани закрыли движение по понтонному мосту
Рязанец без водительских прав стал серийным угонщиком транспорта
Ночью в Рязанской области ГАЗ влетел в легковушку
Суд отказался узаконить два дома и пристройку в границах «Есенинской Руси» под Рязанью
В Рязани и еще двух городах России запустят новую радиостанцию