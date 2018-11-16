Житель рязанского райцентра «втихую» пользовался газом в гараже 12 лет

СЕГОДНЯ 14:48 2018-11-16T15:17:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Эта история случилась в Касимове. Первичный пуск газа в один из гаражей был произведен в 2001 году. Его собственник являлся частным предпринимателем. В то время были установлены отопительный котел, плита и счетчик. Договор был заключен с бизнесменом, как с ИП, и не являлся договором поставки газа для бытовых нужд. Срок его истек в 2004 году.

Через 2 года этот гараж купил мужчина – частное лицо. И… не стал обращаться в ООО «Межрегионгаз» за заключением договора поставки газа. Через 12 лет выяснилось, что он продолжал использовать газовое оборудование для отопления гаража. При этом на счетчике истек срок поверки, использовать его для учета потребляемого газа было нельзя. Сотрудники газовой службы произвели расчет, исходя из проектной мощности теперь уже незаконно подключенного оборудования, и времени его работы в отопительные периоды. В Касимовский райсуд юристы, представители истца, заявили требование о взыскании убытков за потребленный газ с декабря 2006 года до февраля 2018 года на сумму более 600 тысяч рублей.

Ответчиком в судебном заседании заявлено о применении срока исковой давности, по данному делу - три года. Доказательств уважительности его пропуска за период более 3 лет истцом в судебное заседание представлено не было. Касимовский райсуд исковые требования удовлетворил частично и взыскал с ответчика в счет возмещения убытков, понесенных истцом за три последних года, а это – чуть более 200 тысяч рублей.

Судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда оставила решение районного суда без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу. Подробности – на сайте Рязоблсуда.